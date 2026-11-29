Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga wieczorem 26 listopada 2026 r. przeprowadził rozmowę telefoniczną z pełniącym obowiązki ministra spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej Libii El-Taherem El-Baurowem, podczas której strony omówiły stosunki dwustronne oraz wydarzenia w regionie, poinformowała służba prasowa libijskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Ukraiński minister potwierdził szacunek Ukrainy dla suwerenności, jedności i niepodległości Libii, podkreślił historyczne więzi między obydwoma państwami oraz złożył kondolencje w związku z ofiarami śmiertelnymi incydentu w porcie w Bengazi.

Andrij Sybiga podkreślił, że niedopuszczalne jest przekształcanie Libii w stronę jakiegokolwiek konfliktu lub arenę starć w samym kraju lub w innych regionach, potwierdził poparcie Kijowa dla pokoju i stabilności w regionie śródziemnomorskim oraz zwrócił uwagę na bieżące wyzwania, przed którymi stoi Ukraina. Na zakończenie rozmowy strony uzgodniły kontynuację konsultacji i koordynacji działań w celu realizacji wspólnych interesów i wzmocnienia współpracy.

Źródło: komunikat służby prasowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Libii.

El-Taher El-Baur – minister w uznanym na arenie międzynarodowej rządzie Libii (Trypolis). Tymczasem Bengazi znajduje się pod kontrolą zbuntowanego reżimu we wschodniej Libii, który już zapowiedział, że zamierza domagać się od Ukrainy odszkodowania za ataki. Chodzi o odszkodowanie za straty ludzkie i materialne, które – jak twierdzi strona libijska – spowodowały ataki.

Przypomnijmy, że 22 listopada rosyjska korweta Merkury zatonęła po trafieniu przez ukraińskie drony w libijskim porcie Bengazi.

W piątek, 27 listopada, premier Włoch Giorgia Meloni przeprowadziła napiętą rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Powodem były ukraińskie ataki na rosyjskie okręty u wybrzeży Libii, o których Kijów nie poinformował wcześniej europejskich partnerów. W biurze Meloni oświadczono, że takie działania zagrażają bezpieczeństwu regionu i mogą doprowadzić do rozszerzenia wojny na Morze Śródziemne.

Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził premier Włoch Giorgii Meloni, że ukraińska operacja przeciwko rosyjskim statkom u wybrzeży Libii odbyła się bez wcześniejszej koordynacji z partnerami europejskimi. Jednocześnie Ukraina jest gotowa nawiązać regularną wymianę informacji z Włochami.

Czytaj nas na