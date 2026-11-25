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Правоохоронці викрили схему постачання харчів російським військовим і силовим структурам, яку після початку повномасштабного вторгнення організували представники міжнародної групи компаній із Київщини.

За даними слідства, 43-річний співзасновник групи компаній, що виробляє продукти харчування та дієтичні добавки і має підприємства в Україні, росії, Європі та Азії, залучив до оборудки керівників і працівників підконтрольних структур, а продукцію для підрозділів Міноборони та ФСБ рф, а також на тимчасово окуповані території Донеччини, Луганщини й Криму постачали з березня 2022 року через одну з азійських філій. Окрім цього, упродовж 2022–2025 років два підконтрольні підприємства у москві та краснодарі сплатили до бюджету держави-агресора понад 19 млн рублів податків і зборів.

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Слідством встановлено, що співзасновник особисто домовлявся з російськими замовниками й контролював збут, комерційний директор відповідав за роботу підприємств, звітність і розподіл прибутку, а фінансова директорка та головна бухгалтерка управляли фінансами в Україні та рф. Під час 10 обшуків у Києві, Київській та Чернігівській областях вилучено техніку й чорнову фінансову документацію, трьох фігурантів затримали, а п’ятьом особам — включно з керівником російських філій, якому документ оголосили заочно, — повідомили про підозру в пособництві державі-агресору за ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Джерело: повідомлення Київської обласної прокуратури.

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