Правоохранители раскрыли схему поставок продовольствия российским военным и силовым структурам, которую после начала полномасштабного вторжения организовали представители международной группы компаний из Киевской области.

По данным следствия, 43-летний соучредитель группы компаний, производящей продукты питания и диетические добавки и имеющей предприятия в Украине, России, Европе и Азии, привлек к сделке руководителей и сотрудников подконтрольных структур, а продукцию для подразделений Минобороны и ФСБ РФ, а также на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и Крыма поставляли с марта 2022 года через один из азиатских филиалов. Кроме того, в течение 2022–2025 годов два подконтрольных предприятия в Москве и Краснодаре уплатили в бюджет государства-агрессора более 19 млн рублей налогов и сборов.

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Следствием установлено, что соучредитель лично договаривался с российскими заказчиками и контролировал сбыт, коммерческий директор отвечал за работу предприятий, отчетность и распределение прибыли, а финансовый директор и главный бухгалтер управляли финансами в Украине и РФ. В ходе 10 обысков в Киеве, Киевской и Черниговской областях изъята техника и черновая финансовая документация, трое фигурантов задержаны, а пятерым лицам — включая руководителя российских филиалов, которому документ был вручен заочно, — было сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины.

Источник: сообщение Киевской областной прокуратуры.

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