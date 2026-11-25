В Киеве будет судим 34-летний мужчина, которого обвиняют в присвоении криптовалюты знакомой на сумму около 90 тысяч долларов. Женщина попросила его помочь настроить доступ к криптокошельку, однако после этого со счета начали исчезать средства.

Обвинительный акт в отношении мужчины направила в суд Святошинская окружная прокуратура города Киева. Его действия квалифицировали как мошенничество.

По данным досудебного расследования, 25-летняя киевлянка получила от отца криптокошелек с его сбережениями. Чтобы настроить доступ к нему, она обратилась за помощью к знакомому и передала ему все необходимые данные.

Получив полный доступ к криптокошельку, мужчина, по версии следствия, с мая 2025 года по март 2026 года без разрешения владелицы переводил её криптовалюту на другие кошельки.

В частности, 30 тысяч долларов он перечислил на свой счет, а остальные средства — на подконтрольные ему счета. В общей сложности женщина потеряла около 90 тысяч долларов. Об исчезновении сбережений она узнала не сразу.

В случае доказательства вины мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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