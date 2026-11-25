基辅将对一名34岁男子进行审判，他被指控侵占了一位熟人的加密货币，金额约为9万美元。 该女子曾请他帮忙设置加密货币钱包的访问权限，但此后账户中的资金开始不翼而飞。

基辅市斯维亚托申斯基区检察院已将针对该男子的起诉书移送法院。其行为被定性为诈骗。

据庭前调查显示，这名25岁的基辅女子从父亲那里获得了一个存有其积蓄的加密货币钱包。为了设置访问权限，她向一位熟人寻求帮助，并向其提供了所有必要的信息。

据调查称，该男子在获得加密货币钱包的完全访问权限后，于2025年5月至2026年3月期间，未经所有者许可，将她的加密货币转入其他钱包。

其中，他将3万美元转入了自己的账户，其余资金则转入了由他控制的账户。该女子总计损失约9万美元。她并非立即发现存款不翼而飞。

若罪名成立，该男子将面临最高12年有期徒刑及没收财产的处罚。

基辅市检察院通报了这一消息。

基辅市网络警察及戈洛西耶夫斯基警察局调查人员破获了一个犯罪团伙，该团伙自年初至2026年9月，假扮快递员，从连锁商店非法取走食品、 酒精及烟草制品，造成至少40万格里夫纳的损失。

在文尼察州，执法部门捅破了一个诈骗呼叫中心，据调查显示，该中心成员从乌克兰、哈萨克斯坦、土库曼斯坦和俄罗斯的公民手中骗取了超过1500万格里夫纳。 警方已拘留9名年龄在18至31岁之间的嫌疑人。

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