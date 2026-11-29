又有23人从临时被占领土成功返回乌克兰控制区。乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨通报了这一消息。

在被疏散的人员中，有患有重病和行动不便的人。许多人由于在政府控制区没有住房和亲属，多年来一直无法离开。

其中，来自赫尔松州拉登斯克村的一户家庭便因在该地区没有亲属而得以撤离。该家庭中的妻子患有癌症，丈夫患有严重的心脏病，而他们的亲属曾经历过截肢手术。 促使他们撤离的决定性因素是，他们的房屋被俄罗斯无人机击中而损毁，且他们本人也遭受了脑震荡。返回后，该家庭被安排接受检查和治疗。

此外，还从被占领的村庄疏散了一名妇女，她独自照料着三个人，其中包括一名患有痴呆症的丈夫和一名卧床不起的亲属。家中没有稳定的电力、自来水、供暖和药品，而且由于炮击，该妇女开始出现恐慌发作。 为了给儿子打电话，她不得不走到村子的另一端，用熟人的发电机给手机充电。与她一同被接走的还有一位独居的邻居。

此外，还疏散了来自卢甘斯克州的居民，他们因健康问题和行动不便，多年来一直无法独自完成这段艰难的旅程。卢比涅茨指出，由于担心失去住所、照料或医疗救助，人们往往要经过数月的深思熟虑才会做出撤离的决定。

人权专员强调，撤离后，人们将获得临时住所，并被安排接受治疗和康复。此外，他们还将获得社会支持、证件补办以及与亲属的联络服务。

来源：乌克兰最高议会人权事务专员德米特罗·卢宾采的声明。

截至11月20日，乌克兰已成功接回2833名被非法驱逐至俄罗斯或转移至临时被占领土的儿童。接回处于俄罗斯联邦控制下的乌克兰儿童的工作仍在继续。

又有6名儿童从被占领的赫尔松地区被接回。

另有14名儿童被送回乌克兰控制区

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