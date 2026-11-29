На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть ещё 23 человека с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Среди эвакуированных есть люди с тяжелыми заболеваниями и ограниченной мобильностью. Многие из них годами не могли выехать из-за отсутствия жилья и родных на подконтрольной территории.

В частности, выехала семья из села Раденск в Херсонской области, у которой здесь не было близких. Женщина страдает онкологическим заболеванием, у мужчины тяжелое заболевание сердца, а их родственник перенес ампутацию. Решающим толчком к выезду стало разрушение дома в результате удара российского дрона и полученные контузии. По возвращении семью направили на обследование и лечение.

Также эвакуировали женщину из оккупированного села, которая в одиночку ухаживала за тремя людьми, в том числе за мужем с деменцией и лежачей родственницей. В доме не было стабильного электричества, воды, тепла и лекарств, а из-за обстрелов у женщины начались панические атаки. Чтобы позвонить сыну, ей приходилось ходить в другой конец села, чтобы зарядить телефон от генератора знакомой. Вместе с ней вывезли одинокую соседку.

Кроме того, были эвакуированы жители Луганской области, которые годами не могли самостоятельно преодолеть сложный маршрут из-за проблем со здоровьем и ограниченной подвижности. Лубинец отметил, что решение об отъезде часто созревает месяцами из-за страха остаться без жилья, ухода или медицинской помощи.

Омбудсмен подчеркнул, что после выезда людям предоставляют временное жилье, направляют на лечение и реабилитацию. Также им обеспечивают социальное сопровождение, восстановление документов и связь с родными.

Источник: сообщение Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По состоянию на 20 ноября в Украину удалось вернуть 2833 ребенка, которых незаконно депортировали в Россию или переместили на временно оккупированные территории. Работа по возвращению украинских детей, оказавшихся под контролем РФ, продолжается.

Из оккупированной Херсонской области вернули ещё шестерых детей.

Еще 14 детей вернули на подконтрольную Украине территорию

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