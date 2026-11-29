Na terytorium kontrolowane przez Ukrainę udało się sprowadzić kolejne 23 osoby z tymczasowo okupowanych terytoriów. Poinformował o tym pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Wśród ewakuowanych znajdują się osoby cierpiące na poważne schorzenia oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Wiele z nich przez lata nie mogło wyjechać z powodu braku mieszkania i bliskich na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę.

W szczególności wyjechała rodzina ze wsi Radenšk w obwodzie chersońskim, która nie miała tu bliskich. Kobieta cierpi na nowotwór, mąż ma ciężką chorobę serca, a ich krewny przeszedł amputację. Decydującym impulsem do wyjazdu było zniszczenie domu w wyniku uderzenia rosyjskiego drona oraz odniesione wstrząsy mózgu. Po powrocie rodzina została skierowana na badania i leczenie.

Ewakuowano również kobietę z okupowanej wsi, która samodzielnie opiekowała się trzema osobami, w tym mężem cierpiącym na demencję oraz leżącą krewną. W domu brakowało stałego dostępu do prądu, wody, ogrzewania i leków, a z powodu ostrzałów u kobiety zaczęły się ataki paniki. Aby zadzwonić do syna, musiała chodzić na drugi koniec wsi, by naładować telefon z generatora u znajomej. Wraz z nią ewakuowano samotną sąsiadkę.

Ponadto ewakuowano osoby z obwodu ługańskiego, które od lat nie były w stanie samodzielnie pokonać trudnej trasy ze względu na stan zdrowia i ograniczoną sprawność ruchową. Lubinec zaznaczył, że decyzja o wyjeździe często dojrzewa miesiącami z obawy przed pozostawaniem bez dachu nad głową, opieki lub pomocy medycznej.

Rzecznik praw człowieka podkreślił, że po wyjeździe ludzie otrzymują tymczasowe zakwaterowanie, są kierowani na leczenie i rehabilitację. Zapewnia się im również wsparcie socjalne, odtworzenie dokumentów oraz kontakt z bliskimi.

Źródło: komunikat Pełnomocnika Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec.

Na dzień 20 listopada udało się sprowadzić z powrotem na Ukrainę 2833 dzieci, które zostały nielegalnie deportowane do Rosji lub przeniesione na tymczasowo okupowane terytoria. Trwają działania mające na celu sprowadzenie z powrotem ukraińskich dzieci, które znalazły się pod kontrolą Federacji Rosyjskiej.

Z okupowanego obwodu chersońskiego sprowadzono kolejne sześcioro dzieci.

Kolejne 14 dzieci sprowadzono na terytorium kontrolowane przez Ukrainę

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