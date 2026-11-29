W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska 16 razy ostrzelały miejscowości w obwodzie donieckim. Poinformował o tym szef Administracji Obwodowej w Doniecku Wadim Filaskin. Z linii frontu ewakuowano 532 osoby, w tym 33 dzieci.

W rejonie Pokrowskim, w miejscowości Bilozerka, trzy bomby lotnicze typu KAB-250 zniszczyły trzy domy prywatne i uszkodziły kolejne cztery.

W rejonie Kramatorska, w miejscowości Selezniwka należącej do gminy Mikołajów, zniszczono dwa domy prywatne, a 11 zostało uszkodzonych. W Słowiańsku w wyniku ostrzału, w tym bomb lotniczych KAB-250 i trzech dronów „Molnia-2”, rannych zostało dwie osoby. W Kramatorsku po uderzeniach dwóch dronów FPV również rannych zostało dwie osoby.

W gminie, w której rosyjski dron FPV uderzył w Suchanówkę, zniszczono trzy domy prywatne. Uszkodzono jeszcze 36 domów prywatnych, cztery budynki wielokondygnacyjne oraz samochód, a jeden budynek wielokondygnacyjny uległ częściowemu zniszczeniu. Ponadto w Jasnej Polanie dwa drony FPV uszkodziły samochód, uderzeniu drona FPV uległa Malotaranówka, a Czerskie zaatakował dron „Molnia-2”.

Źródło: komunikat szefa Administracji Obwodowej w Doniecku Wadima Filaszkin w serwisie Telegram.

W związku z ciągłymi rosyjskimi ostrzałami we wszystkich miejscowościach gmin Kramatorska i Słowiańska wprowadzono przymusową ewakuację rodzin z dziećmi.

Na odokupowanym terytorium obwodu chersońskiego nadal przebywa 132 dzieci, które znajdują się w strefie obowiązkowej ewakuacji. Części dzieci nie udało się jeszcze ewakuować z powodu ciągłych rosyjskich ostrzałów, ataków dronów oraz zaminowanych tras.

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