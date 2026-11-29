W dzielnicy Kijowskiej w Charkowie rosyjski dron uderzył w przystanek komunikacji miejskiej. Poinformował o tym szef Administracji Obwodowej w Charkowie Oleg Sinegubow.

W wyniku uderzenia uszkodzono kiosk, sklep i trzy samochody. Trwają prace związane z usuwaniem skutków ostrzału. Nie napłynęły informacje o ofiarach.

Źródło: komunikat szefa Administracji Obwodowej w Charkowie Olega Sinegubowa w serwisie Telegram.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 roku, w Winnicy w wyniku rosyjskiego ostrzału wybuchł pożar w spółdzielni garażowej – poinformował burmistrz Siergiej Morgunow.

Rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały dronami sześć rejonów obwodu dniepropetrowskiego, w wyniku czego dwóch 17-letnich chłopców odniosło ciężkie rany i zostało hospitalizowanych, poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Aleksander Ganza rano 29 listopada.

W nocy z 28 na 29 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych, w wyniku czego zginęła kobieta, a dwie inne osoby odniosły obrażenia.

W nocy z soboty na niedzielę, 29 listopada 2026 roku, siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 101 ze 140 dronów, którymi wojska rosyjskie atakowały Ukrainę od wieczora 28 listopada – poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

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