乌克兰气象中心表示，11月30日（周一），乌克兰预计将无降水。仅该国最南端部分地区可能出现小雪和湿雪。

西部和中部大部分地区的道路局部地区预计会出现结冰。风向为东北风，西部地区为东南风，风速为5–12米/秒。南部局部地区阵风可能达到15–20米/秒。

11月30日夜间，气温将降至零下4至9°。西部、中部地区及苏姆州部分地区预计最低气温将降至零下12°，喀尔巴阡山脉地区则为零下13至17°。 白天预计气温为零下0至5°，在喀尔巴阡地区和最南部地区——从零下2°到零上3°。

周一基辅将无降水。东北风，风速5–10米/秒。夜间气温为零下5–7°，白天为零下1–3°。 据鲍里斯·斯雷兹涅夫斯基中央地球物理观测站的数据，首都11月30日的日最高气温纪录出现在2012年（+14.0°）， 而夜间最低气温纪录则出现在1931年（-16.3°）。

12月1日（周二），乌克兰全境也将无降水。仅在深夜，最南端部分地区将出现小雪。 风向多变，风速为3–8米/秒；南部和东南部地区将出现东北风，风速为7–12米/秒，局部地区阵风可达15–20米/秒。

周二夜间气温将降至零下7至12摄氏度，南部和东南部地区则为零下4至9摄氏度。 白天预计气温为零下0至5°，喀尔巴阡山脉和喀尔巴阡地区则为零下2°至3°。

周二基辅预计无降水。风向多变，风速3–8米/秒。夜间气温将降至零下7–9°，白天为零下1–3°。

来源：乌克兰水文气象中心预报。

乌克兰水文气象中心通报称，2026年11月29日（周日），乌克兰境内多云时晴，基本无降水，仅克里米亚部分地区可能出现小雪和降雨。 西部和中部大部分地区的道路局部将出现结冰，喀尔巴阡山脉夜间和清晨预计有雾。

在2026年11月23日至29日这一周内，乌克兰天气将明显转向冬季特征。 本周初的不稳定天气（伴有湿雪、阵风和结冰）将在周末前，受斯堪的纳维亚高气压影响，转为干燥寒冷的天气。

预计11月底至12月初，乌克兰将出现明显降温。降水将逐渐停止，寒潮将席卷大部分地区，昼夜均将出现低温。

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