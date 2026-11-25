Двух жителей Калушского района в Прикарпатье приговорили к тюремному заключению за жестокое убийство знакомого и сокрытие его тела в лесу. Один из мужчин проведёт за решёткой 14 лет, другой получил 10,5 лет лишения свободы.

Преступление произошло в апреле 2024 года в селе Добровляны. После убийства мужчины вывезли тело погибшего и спрятали его в лесной местности.

Правоохранители в ходе расследования установили, что в доме во время ссоры обвиняемые Олег Пивень и Евгений Самсоненко напали на двух потерпевших. Одного мужчину нападавшие ударили по голове, после чего он упал и потерял сознание. Другого также повалили на пол. Мужчинам связали руки и ноги скотчем, а одного из них дополнительно — ремнем и резиновым шлангом от кальяна. Их избивали руками и ногами, а также телескопической дубинкой.

В результате полученных травм один пострадавший получил переломы челюсти, костей носа, а также черепно-мозговую травму. Ему несколько раз делали операции. Другой мужчина получил открытую черепно-лицевую травму, переломы костей черепа и кровоизлияния в головной мозг. В результате этих травм у потерпевшего возник отек мозга, и он скончался.

Обвиняемые завернули тело убитого в ковер, вывезли его в лес рядом с селом Грабовка Калушского района и там закопали в яму.

После нападения обвиняемые забрали сумку одного из потерпевших. В ней находились 400 гривен, телефон Xiaomi Redmi 9C, ключи, загранпаспорт, три банковские карты и договор о передаче собаки по кличке Тайсон. В общей сложности мужчины похитили имущества на сумму 8,3 тыс. грн.

Защитники обвиняемых просили суд переквалифицировать действия мужчин на менее тяжкие преступления. Они ссылались на то, что конфликт между мужчинами был внезапным и между ними не было предварительной договоренности о совершении убийства. Однако суд изучил доказательства и признал вину обвиняемых.

Одного из мужчин суд признал виновным в разбое и убийстве как лицо, ранее совершавшее умышленное убийство. Ему назначили 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Второго признали виновным в разбое, убийстве, незаконном обращении со взрывными устройствами и холодным оружием, а также в хранении психотропных веществ. Его приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд постановил взыскать с обоих осужденных солидарно более 208 тыс. грн на привлечение экспертов. На приговор суда можно подать апелляционную жалобу.

Об этом говорится в приговоре суда от 16 ноября.



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