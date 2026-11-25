卡卢什区（位于喀尔巴阡山脉地区）的两名居民因残忍杀害一名熟人并将尸体藏匿于森林中而被判刑。其中一人将入狱服刑14年，另一人被判处10.5年有期徒刑。

该案发生于2024年4月，地点在多布罗夫利亚尼村。作案后，两名男子将遇害者的尸体运出，并藏匿于林区。

执法部门在调查过程中查明，被告奥列格·皮维恩和叶夫根尼·萨姆索年科在屋内发生争执时袭击了两名受害者。袭击者击打其中一名男子的头部，致其倒地昏迷。 另一人也被按倒在地。歹徒用胶带将两名男子的手脚绑住，其中一人还被用皮带和水烟管的橡胶软管额外捆绑。他们遭到拳打脚踢，并被伸缩警棍殴打。

其中一名受害者因所受伤害导致下颌骨、鼻骨骨折，并伴有颅脑损伤。他已接受多次手术。 另一名男子遭受了颅面部开放性创伤、颅骨骨折及脑内出血。由于这些伤势，受害者出现脑水肿并最终死亡。

被告将遇害者的尸体裹在毯子里，运至卡卢什区格拉比夫卡村附近的树林中，并将其埋入坑中。

袭击后，被告拿走了其中一名受害者的包。包里有400格里夫纳、一部小米Redmi 9C手机、钥匙、护照、三张银行卡以及一份名为泰森的狗的转让协议。 这些男子共盗取了价值8,300格里夫纳的财物。

被告的辩护律师请求法院将被告的行为重新定性为较轻的罪行。他们辩称，双方之间的冲突是突发性的，且此前并未就实施谋杀达成任何预先协议。 然而，法院审查了证据，认定被告有罪。

法院认定其中一人犯有抢劫罪和杀人罪，且该人此前曾犯有故意杀人罪。法院判处其有期徒刑14年，并没收财产。 另一名男子被认定犯有抢劫、杀人、非法处理爆炸装置和冷兵器以及非法持有精神药物等罪行。他被判处有期徒刑10年6个月，并没收财产。 此外，法院裁定两名被告连带支付超过20.8万格里夫纳的专家鉴定费。对法院的判决可提起上诉。

上述内容载于11月16日发布的法院判决书中。



在特尔诺皮尔，一份针对一名15岁女学生的起诉书已被移交法院，该学生被指控企图谋杀同班同学。

文尼茨克上诉法院维持了对一名在沙尔戈罗德杀害两名青少年的男子的无期徒刑判决。

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