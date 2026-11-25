Dwóch mieszkańców powiatu kaluskiego w regionie Przykarpacia zostało skazanych za brutalne zabójstwo znajomego i ukrycie jego ciała w lesie. Jeden z mężczyzn spędzi za kratkami 14 lat, drugi otrzymał wyrok 10,5 roku pozbawienia wolności.

Do przestępstwa doszło w kwietniu 2024 roku we wsi Dobroвляny. Po zabójstwie mężczyźni wywieźli ciało ofiary i ukryli je w lesie.

W trakcie śledztwa funkcjonariusze organów ścigania ustalili, że w domu, podczas kłótni, oskarżeni Oleg Piven i Jewgienij Samsonenko zaatakowali dwóch poszkodowanych. Jednego z mężczyzn napastnicy uderzyli w głowę, po czym upadł i stracił przytomność. Drugiego również powalili na podłogę. Mężczyznom związano ręce i nogi taśmą klejącą, a jednego z nich dodatkowo – paskiem i gumowym wężem do fajki wodnej. Bito ich rękami i nogami, a także pałką teleskopową.

W wyniku odniesionych obrażeń jeden z poszkodowanych doznał złamań szczęki, kości nosa, a także urazu czaszkowo-mózgowego. Przeszedł kilka operacji. Drugi mężczyzna doznał otwartego urazu czaszkowo-twarzowego, złamań kości czaszki oraz krwotoków do mózgu. W wyniku tych obrażeń u poszkodowanego wystąpił obrzęk mózgu, w wyniku czego zmarł.

Oskarżeni zawinęli ciało ofiary w dywan, wywieźli je do lasu w pobliżu wsi Hrabivka w powiecie kaluskim i tam zakopali w dołu.

Po napadzie oskarżeni zabrali torbę jednej z ofiar. Znajdowało się w niej 400 hrywien, telefon Xiaomi Redmi 9C, klucze, paszport zagraniczny, trzy karty bankowe oraz umowa o przekazaniu psa o imieniu Tyson. Łącznie mężczyźni ukradli mienie o wartości 8,3 tys. hrywien.

Obrońcy oskarżonych wnosili do sądu o przekwalifikowanie czynów mężczyzn na mniej poważne przestępstwa. Powoływali się na to, że konflikt między mężczyznami miał charakter nagły i nie było między nimi wcześniejszego porozumienia co do popełnienia zabójstwa. Jednak sąd zbadał dowody i uznał oskarżonych za winnych.

Jednego z mężczyzn sąd uznał za winnego rozboju i zabójstwa jako osobę, która wcześniej popełniła zabójstwo z premedytacją. Został skazany na 14 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Drugiego uznano za winnego rozboju, zabójstwa, nielegalnego obchodzenia się z urządzeniami wybuchowymi i bronią białą, a także przechowywania substancji psychotropowych. Został skazany na 10 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Ponadto sąd postanowił nałożyć na obu skazanych solidarnie obowiązek pokrycia kosztów zatrudnienia biegłych w wysokości ponad 208 tys. hrywien. Od wyroku sądu przysługuje apelacja.

Informacja ta zawarta jest w wyroku sądu z 16 listopada.



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