在赫梅利尼茨基，一名20岁的当地居民将因通过社交网络出售汽车方向盘时欺骗沃伦州居民而接受法庭审判。

受害人看到一则汽车零部件出售的广告，向卖家预付了2万格里夫纳，随后该犯罪嫌疑人开始编造各种理由推迟发货，最终始终未寄出商品。

执法部门已查明涉案人员身份，并依据《乌克兰刑法典》第190条第1款对其提出诈骗嫌疑指控。 目前，赫梅利尼茨基区警察局的侦查人员已完成审前调查，并在检察院的程序指导下将起诉书移交法院审理。

来源：赫梅利尼茨基州警方通报。

基辅市网络警察及戈洛西耶夫斯基警察局的调查人员破获了一个犯罪团伙，该团伙自年初至2026年9月，假扮快递员，通过虚假的配送服务账户从零售连锁店非法取走食品、 酒精及烟草制品，造成至少40万格里夫纳的损失。

此前，国家警察局已查获七名嫌疑人，据调查显示， 通过博取独居老人的信任来侵占其房产，并挪用了超过200万格里夫纳的军人购房国家补偿金。

在特尔诺皮尔，一名诈骗犯冒充警察，骗取了一名退休老妇人3万格里夫纳以上。

在扎卡尔帕蒂地区，一个犯罪团伙的两名成员因以虚构债务和准予经营为由，向企业家和当地居民勒索数百万格里夫纳和美元，被判处长期监禁。 该团伙的共同组织者被判处8年6个月有期徒刑，其中一名实施者被判处7年6个月有期徒刑。

在伊万诺-弗兰科夫斯克州，警方查获了三名来自科洛米亚地区的年轻居民，据调查显示，他们从16名乌克兰人的银行账户中盗取了近64.5万格里夫纳。 嫌疑人中有一名未成年人，受害者中包括三名现役军人。

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