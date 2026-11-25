Specjaliści z Lwowskiego Okręgowego Centrum Perinatalnego przeprowadzili operację u 55-letniej kobiety i usunęli mięśniaka macicy o wadze 7 kg. Przy tym całkowita masa ciała pacjentki wynosiła zaledwie 49 kg. Ze względu na znaczne rozmiary nowotworu lekarze musieli przeprowadzić operację metodą otwartą.

Kobieta zgłosiła się do lekarzy ze skargami na duszności i powiększenie brzucha, pomimo utraty wagi. W momencie hospitalizacji ważyła zaledwie 49 kg, a jej brzuch rozmiarem przypominał brzuch kobiety w ostatnich tygodniach ciąży.

Przyczyną tego stanu był gigantyczny mięśniak macicy, który wypełnił praktycznie całą jamę brzuszną, uciskał sąsiednie narządy i stanowił zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentki.

Pacjentkę przygotowano do operacji, która trwała trzy godziny. Zabieg był technicznie skomplikowany, ponieważ część guza znajdowała się w przestrzeni zaotrzewnowej. Ponieważ rozmiar mięśniaka nie pozwalał na zastosowanie metod małoinwazyjnych, usunięto go metodą otwartą.

„Waga usuniętego guza wynosiła 7 kg. Stanowi to jedną siódmą masy ciała samej pacjentki i jest to największy mięśniak, jaki kiedykolwiek operowano w Lwowskim Centrum Perinatalnym” – podano w komunikacie.

Okres pooperacyjny przebiegł bez powikłań. Pacjentka szybko wróciła do zdrowia i już piątego dnia wróciła do domu.

Nawiasem mówiąc, mięśniak macicy to powszechne łagodne nowotworowe złośliwe, które diagnozuje się u 20–40% kobiet w wieku rozrodczym. Zazwyczaj wykrywa się je we wczesnych stadiach podczas rutynowych badań lub USG. Guzki o masie powyżej 3–5 kg uznaje się za gigantyczne i występują one głównie wtedy, gdy pacjentka przez długi czas nie zwraca się o pomoc medyczną.

Informację tę podało Centrum Medyczne.

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