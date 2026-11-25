W Zakarpaciu funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali kolejną osobę zamieszaną w sprawę nielegalnego przewożenia mężczyzn przez granicę ukraińsko-słowacką. Schemat ten ujawniono latem 2026 roku, a nowo zatrzymanemu postawiono już zarzuty.

Jak poinformowały organy ścigania, w ramach postępowania karnego prowadzonego na podstawie części 3 art. 332 Kodeksu karnego Ukrainy funkcjonariusze Chopskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z pracownikami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Policji Narodowej przeprowadzili pilną rewizję w miejscu zamieszkania jednego z uczestników tej siatki.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna był zamieszany w działalność kanału nielegalnego przewożenia osób przez granicę państwową Ukrainy ze Słowacją.

Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli dwa telefony komórkowe oraz notatki, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa. Osoba ta została zatrzymana zgodnie z art. 615 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Poinformowano go o podejrzeniu nielegalnego przewożenia osób przez granicę państwową Ukrainy na podstawie części 3 art. 332 Kodeksu Karnego Ukrainy.

Przypomnijmy, że w lipcu 2026 roku straż graniczna udokumentowała i zlikwidowała kanał nielegalnego przewożenia mężczyzn w wieku poborowym przez granicę na odcinku odpowiedzialności oddziału straży granicznej „Novoselytsia”.

Wówczas na obrzeżach Pereczyna zatrzymano jednego z organizatorów tego procederu. Za 12 tysięcy dolarów amerykańskich miał on przewieźć przez granicę obywatela Ukrainy. Przekazanie uzgodnionej kwoty zostało udokumentowane przez funkcjonariuszy organów ścigania.

W trakcie dalszych czynności śledczych zabezpieczono 12 tysięcy dolarów, dwa telefony komórkowe oraz samochód osobowy.

Śledztwo w sprawie uczestników nielegalnego kanału przemyceniowego trwa.

Informację tę przekazało Zachodnie Regionalne Zarząd Państwowej Służby Granicznej Ukrainy – Granica Zachodnia.

Wcześniej na Bukowinie straż graniczna wykryła grupę osób, które zorganizowały nielegalne przewiezienie mężczyzny z Ukrainy do Rumunii poza przejściami granicznymi. Organizator wycenił swoje usługi na 8 tysięcy dolarów, a połowę tej kwoty klient przekazał podczas przewozu do Czerniowców. Zatrzymano dwóch uczestników tego procederu, a miejsce pobytu głównego organizatora jest obecnie ustalane.

W Kamieńcu Podolskim przed sądem stanie 52-letni mieszkaniec Kijowa, podejrzany o organizowanie nielegalnego przewożenia mężczyzn podlegających obowiązkowi wojskowemu przez granicę państwową Ukrainy. Za swoje usługi żądał 15 tysięcy euro. Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone, a akt oskarżenia przekazano do sądu.

Wcześniej prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Korostenie postawili zarzuty 33-letniemu mieszkańcowi gminy Ovruc w obwodzie żytomierskim za usiłowanie ułatwienia nielegalnego przewożenia osób przez granicę państwową Ukrainy.

W obwodzie rówieńskim uczeń za 3 tysiące dolarów przewoził osoby uchylające się od służby wojskowej do granicy z Białorusią.

SBU i Policja Narodowa ujawniły 8 schematów uchylania się od mobilizacji w różnych regionach.

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