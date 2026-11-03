На Буковині викрили схему переправлення чоловіка до Румунії за хабар

На Буковині прикордонники викрили групу осіб, які організували незаконне переправлення чоловіка з України до Румунії поза пунктами пропуску. Свої послуги організатор оцінив у 8 тисяч доларів, половину цієї суми клієнт передав під час перевезення до Чернівців. Двох учасників схеми затримали, а місце перебування головного організатора наразі встановлюють.

Оперативна інформація офіцерів відділів внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому та Могилів-Подільському прикордонних загонах допомогла викрити чергову схему незаконного перетину державного кордону.

За даними правоохоронців, громадянин України через інтернет шукав охочих незаконно потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску. Потенційного клієнта він знайшов в одному з месенджерів, де розповів про умови «подорожі» та пояснив подальші дії.

Для реалізації плану організатор залучив ще двох спільників. У визначений час вони зустріли чоловіка та автомобілем доправили його з Вінницької до Чернівецької області, оминаючи контрольні пости.

Наступним етапом мало стати перевезення клієнта до місця, звідки він планував вирушити пішки в напрямку Румунії. Маршрут незаконного перетину кордону йому мали повідомити безпосередньо на місці.

Однак довести задум до кінця учасникам схеми не вдалося. Автомобіль зупинили прикордонники, які затримали причетних до організації незаконного переправлення.

Під час подальших заходів правоохоронці встановили, що організатор оцінив свої послуги у 8 тисяч доларів США.

Половину цієї суми клієнт передав під час перевезення до Чернівців. Гроші, мобільні телефони, автомобіль та інші докази протиправної діяльності вилучили.

Двох учасників схеми затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Водночас правоохоронці продовжують заходи для встановлення місця перебування головного організатора схеми.

Оперативні заходи проводили спільно з оперативниками відділу внутрішньої та власної безпеки по 24 прикордонному загону ГВЗВВБ «Південь», представниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції та слідчими Слідчого управління ГУНП у Чернівецькій області. Процесуальне керівництво здійснювала Чернівецька обласна прокуратура.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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