На Буковине раскрыли схему незаконного вывоза мужчины в Румынию за взятку

На Буковине пограничники разоблачили группу лиц, организовавших незаконную переправку мужчины из Украины в Румынию в обход пунктов пропуска. Организатор оценил свои услуги в 8 тысяч долларов, половину этой суммы клиент передал во время перевозки в Черновцы. Двух участников схемы задержали, а местонахождение главного организатора в настоящее время устанавливают.

Оперативная информация офицеров отделов внутренней и собственной безопасности Черновицкого и Могилев-Подольского пограничных отрядов помогла раскрыть очередную схему незаконного пересечения государственной границы.

По данным правоохранителей, гражданин Украины через интернет искал желающих незаконно попасть в Румынию в обход пунктов пропуска. Потенциального клиента он нашел в одном из мессенджеров, где рассказал об условиях «путешествия» и объяснил дальнейшие действия.

Для реализации плана организатор привлек еще двух сообщников. В назначенное время они встретили мужчину и на автомобиле доставили его из Винницкой в Черновицкую область, минуя контрольные посты.

Следующим этапом должна была стать перевозка клиента к месту, откуда он планировал отправиться пешком в сторону Румынии. Маршрут незаконного пересечения границы ему должны были сообщить непосредственно на месте.

Однако довести замысел до конца участникам схемы не удалось. Автомобиль остановили пограничники, которые задержали лиц, причастных к организации незаконной переправки.

В ходе дальнейших мероприятий правоохранители установили, что организатор оценил свои услуги в 8 тысяч долларов США.

Половину этой суммы клиент передал во время перевозки в Черновцы. Деньги, мобильные телефоны, автомобиль и другие доказательства противоправной деятельности были изъяты.

Двух участников схемы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В то же время правоохранители продолжают мероприятия по установлению места нахождения главного организатора схемы.

Оперативные мероприятия проводились совместно с оперативниками отдела внутренней и собственной безопасности 24-го пограничного отряда ГВЗВВБ «Юг», представителями Департамента внутренней безопасности Национальной полиции и следователями Следственного управления ГУНП в Черновицкой области. Процессуальное руководство осуществляла Черновицкая областная прокуратура.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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