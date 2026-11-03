在布科维纳地区，警方破获了一起收受贿赂将一名男子偷渡至罗马尼亚的案件

在布科维纳地区，边防人员破获了一个团伙，该团伙组织将一名男子从乌克兰非法偷渡至罗马尼亚，且未经任何边境检查站。组织者将此项服务定价为8000美元，客户在被运往切尔诺夫策途中支付了其中一半的费用。 两名参与该犯罪活动的嫌疑人已被拘留，目前正在追查主谋的下落。

切尔诺夫策和莫吉廖夫-波多利斯克边防支队内部安全及自有安全部门官员提供的行动情报，协助破获了又一起非法越境案件。

据执法部门称，一名乌克兰公民通过互联网寻找希望绕过边境检查站非法进入罗马尼亚的人。他在某即时通讯软件上找到了一名潜在客户，向其说明了“旅行”的条件并解释了后续行动。

为实施该计划，组织者又拉拢了两名同伙。在约定的时间，他们接应了该男子，并驾驶汽车将其从文尼察州运送至切尔诺夫策州，途中绕过了所有检查哨。

下一步本应是将客户运送到他计划从那里徒步前往罗马尼亚的地点。非法越境的路线本应由同伙在现场直接告知他。

然而，该团伙成员未能将计划进行到底。车辆被边防人员拦截，参与组织非法越境的人员均被拘留。

在随后的调查中，执法人员查明，该组织者将其服务定价为8000美元。

客户在前往切尔诺夫策的途中支付了这笔款项的一半。警方查扣了现金、手机、车辆及其他证明非法活动的证据。

两名涉案人员根据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条被拘留。他们被指控涉嫌违反《乌克兰刑法典》第332条——非法将人员越境。

法院对嫌疑人采取了羁押候审的预防措施，但允许交保候审。

与此同时，执法部门正在继续采取措施，以查明该犯罪团伙主要组织者的下落。

此次行动由“南方”边防总局第24边防支队内部及自身安全部门的行动人员、国家警察内部安全局代表以及切尔诺夫策州国家警察总局调查局的调查人员共同开展。 程序上的指导工作由切尔诺夫策州检察院负责。

乌克兰国家边防局通报了上述情况。

在卡缅涅茨-波多利斯基，一名52岁的基辅居民将出庭受审，他被怀疑组织将应服兵役的男子非法越过乌克兰国家边境。他为此索要了1.5万欧元。 该案的庭前调查已结束，起诉书已移交法院。

此前，科罗斯特内地区检察院的检察官已向一名33岁的日托米尔州奥夫鲁茨克社区居民发出嫌疑通知，指控其涉嫌协助非法将人员偷渡越过乌克兰国境。

在里夫内州，一名中学生以3000美元为报酬，将逃避兵役者偷运至白俄罗斯边境。

乌克兰安全局（SBU）和国家警察在各地区揭露了8起逃避动员的骗局。

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