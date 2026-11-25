Специалисты Львовского областного перинатального центра провели операцию 55-летней женщине и удалили миому матки весом 7 кг. При этом общая масса тела пациентки составляла всего 49 кг. Из-за значительных размеров новообразования врачам пришлось провести открытое хирургическое вмешательство.

Женщина обратилась к врачам с жалобами на одышку и увеличение объема живота, несмотря на потерю веса. На момент госпитализации она весила всего 49 кг, а ее живот по размерам напоминал живот женщины на последних неделях беременности.

Причиной такого состояния стала гигантская миома матки, которая заполнила практически всю брюшную полость, давила на соседние органы и создавала угрозу для жизни и здоровья пациентки.

Пациентку подготовили к операции, которая длилась три часа. Вмешательство было технически сложным, поскольку часть опухоли располагалась в забрюшинном пространстве. Поскольку размер миомы не позволял применить малоинвазивные методы, её удалили через открытый доступ.

«Вес удаленной опухоли составил 7 кг. Это седьмая часть веса самой женщины и самая крупная миома, которую когда-либо оперировали в стенах Львовского перинатального центра», — говорится в сообщении.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Пациентка быстро восстановилась и уже на пятый день вернулась домой.

К слову, миома матки — распространенное доброкачественное образование, которое диагностируют у 20–40 % женщин репродуктивного возраста. Обычно её выявляют на ранних стадиях во время планового осмотра или УЗИ. Образования весом более 3–5 кг считаются гигантскими и встречаются в основном тогда, когда пациентка не обращается за медицинской помощью в течение длительного времени.

Об этом сообщили в медицинском центре.

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