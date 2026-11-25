Фахівці Львівського обласного перинатального центру провели операцію 55-річній жінці та видалили міому матки вагою 7 кг. При цьому загальна маса тіла пацієнтки становила лише 49 кг. Через значні розміри новоутворення лікарям довелося проводити відкрите хірургічне втручання.

Жінка звернулася до медиків зі скаргами на задишку та збільшення об'єму живота, попри втрату ваги. На момент госпіталізації вона важила всього 49 кг, а її живіт за розмірами нагадував живіт жінки на останніх тижнях вагітності.

Причиною такого стану була гігантська міома матки, яка заповнила практично всю черевну порожнину, тиснула на сусідні органи та створювала загрозу для життя та здоров’я пацієнтки.

Пацієнтку підготували до операції, яка тривала три години. Втручання було технічно складним, бо частина пухлини розташовувалась в заочеревинному просторі. Оскільки розмір міоми не дозволяв застосувати малоінвазивні методи, видалили її через відкритий доступ.

«Вага видаленої пухлини становила 7 кг. Це сьома частина ваги самої жінки й найбільша міома, яку будь-коли оперували у стінах Львівського перинатального центру», – сказано у повідомленні.

Післяопераційний період минув без ускладнень. Пацієнтка швидко відновилася і вже на п’яту добу повернулася додому.

До слова, міома матки – поширене доброякісне утворення, яке діагностують у 20–40% жінок репродуктивного віку. Зазвичай її виявляють на ранніх стадіях під час планового огляду чи УЗД. Утворення вагою понад 3–5 кг вважаються гігантськими й трапляються здебільшого тоді, коли пацієнтка не звертається по медичну допомогу протягом тривалого часу.

Про це повідомили у медичному Центрі.

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