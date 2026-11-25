Хозяйственный суд Киева признал недействительным договор, предусматривавший застройку земельного участка Национальной академии наук Украины. Решение было принято по иску Святошинской окружной прокуратуры столицы.

Речь идет о почти 2 гектарах земли на бульваре Академика Вернадского стоимостью более 45 млн грн. Договор на ее застройку заключили Государственное производственное предприятие «БУДРЕМКОМПЛЕКТ» НАН Украины и частная компания.

В то же время этот участок был передан государством научному учреждению в постоянное пользование для эксплуатации и обслуживания его зданий и сооружений.

При этом, согласно условиям договора, на земельном участке планировалось возведение многофункционального комплекса с жилыми и нежилыми помещениями торгового, офисного и общественного назначения, а также паркинга.

При этом право собственности на большую часть этой недвижимости приобретает именно частное общество.

В свою очередь, собственник земельного участка — государство в лице Киевской городской государственной администрации — никаких решений о передаче земли под застройку не принимало, а Государственное производственное предприятие «БУДРЕМКОМПЛЕКТ» Национальной академии наук Украины (НАН Украины) полномочий распоряжаться землей не имеет.

В таких обстоятельствах Хозяйственный суд города Киева согласился с доводами прокурора о том, что договор противоречит интересам государства и заключен с нарушением требований действующего законодательства, поэтому он признан недействительным. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. В 2026 году средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли в Украине достигла почти 71 тыс. грн. В то же время после ежегодного роста в 2021–2025 годах количество отчужденных участков и их общая площадь в 2026 году перестали увеличиваться.

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