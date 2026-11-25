В четверг, 26 ноября, погоду в большинстве регионов Украины без значительных осадков будет определять область высокого давления с повышением атмосферного давления, тогда как на юго-западе страны будет действовать атмосферный фронт, который днём принесёт снег, а в Закарпатье и Одесской области — дождь.

Холодный воздух будет поступать с севера, однако облачность будет сдерживать более сильное похолодание.

Ночью и утром в западных областях местами ожидаются туман и гололед на дорогах; ветер будет преимущественно северо-западный, а на юго-западе — юго-восточный, 7–12 м/с. Температура ночью составит 1–7 °С мороза, днем — от 3 °С мороза до 3 °С тепла, а в Закарпатье и на юге — 2–7 °С тепла.

Источник: Укргидрометцентр.

В течение недели, с 23 по 29 ноября 2026 года, в Украине произойдет заметный переход к зимнему характеру погоды. Неустойчивая погода с мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом в первые дни недели ближе к выходным сменится сухой и морозной под влиянием Скандинавского антициклона.

В Карпатах 25 ноября царит настоящая зима: высокогорье покрыто снегом, а на отдельных участках наблюдается его налипание. В ближайшее время снега не станет меньше, ведь ночью температура воздуха ещё больше снизится.

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