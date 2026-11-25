W czwartek, 26 listopada, pogodę w większości regionów Ukrainy, bez znaczących opadów, będzie determinował obszar wysokiego ciśnienia wraz ze wzrostem ciśnienia atmosferycznego, podczas gdy na południowym zachodzie kraju będzie oddziaływał front atmosferyczny, który w ciągu dnia spowoduje opady śniegu, a w Zakarpaciu i obwodzie odeskim – deszcz.

Z północy napływać będzie zimne powietrze, jednak zachmurzenie powstrzyma silniejsze ochłodzenie.

W nocy i rano w obwodach zachodnich miejscami spodziewane są mgły i gołoledź na drogach; przeważać będzie wiatr północno-zachodni, a na południowym zachodzie — południowo-wschodni, o prędkości 7–12 m/s. Temperatura w nocy wyniesie od 1 do 7°C poniżej zera, w ciągu dnia — od 3°C poniżej zera do 3°C powyżej zera, a w Zakarpaciu i na południu — od 2 do 7°C powyżej zera.

Źródło: Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne.

W ciągu tygodnia, od 23 do 29 listopada 2026 r., w Ukrainie nastąpi wyraźne przejście do zimowej pogody. Niestabilna pogoda z mokrym śniegiem, porywistym wiatrem i gołoledzią w pierwszych dniach tygodnia, bliżej weekendu, zmieni się na suchą i mroźną pod wpływem antycyklonu skandynawskiego.

W Karpatach 25 listopada panuje prawdziwa zima: wyżyny pokryte są śniegiem, a na niektórych obszarach obserwuje się jego przywieranie. W najbliższym czasie śniegu nie będzie mniej, ponieważ w nocy temperatura powietrza jeszcze bardziej spadnie.

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