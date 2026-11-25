Szef Biura Prezydenta Kirill Budanow oświadczył podczas wydarzenia „Dialog na rzecz jedności”, że duża wymiana jeńców między Ukrainą a Federacją Rosyjską odbędzie się w kilku etapach, a nie w ciągu jednego dnia, ponieważ proces ten znajduje się obecnie na etapie uzgodnień.

Według niego pierwsi jeńcy wojenni mogą powrócić już pod koniec listopada lub na początku grudnia, czyli znacznie przed Bożym Narodzeniem.

Zaznaczył również, że tego samego dnia rozmawiał ze stroną rosyjską na temat wymiany i zwrócił uwagę na pewne trudności związane z tym, kogo Moskwa jest gotowa, a kogo nie jest gotowa oddać. Ponadto Budanow poinformował o pracach nad powrotem do końca roku zarówno jeńców wojennych, jak i cywilów, w szczególności z obwodów zaporoskiego i chersońskiego.

Źródło: „RBC-Ukraina”.

Ukraina i Federacja Rosyjska, państwo-agresor, podczas dwudniowych negocjacji w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich osiągnęły zasadnicze porozumienie w sprawie dużej wymiany jeńców wojennych.

Ukraina i Rosja prowadzą rozmowy dotyczące nowej, szeroko zakrojonej wymiany jeńców, w ramach której planują sprowadzić ponad tysiąc obywateli. Strony wciąż uzgadniają ostateczną liczbę uczestników wymiany.

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