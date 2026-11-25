Mieszkańcy tymczasowo okupowanej miejscowości Chrestivka (dawniej Kirowskie) w obwodzie donieckim skarżą się na brak ogrzewania i długotrwałe przerwy w dostawach prądu, przez co temperatura w mieszkaniach spadła do 12–13 stopni. Według lokalnych mieszkańców sezon grzewczy w mieście wciąż się nie rozpoczął, a prąd przez ostatnie sześć dni był dostarczany łącznie przez około sześć godzin.

Z powodu zimna i braku prądu ludzie są zmuszeni spać w ubraniach pod kilkoma kocami, kłaść się spać już o godz. 17:00–18:00 po zapadnięciu zmroku, ogrzewać się przy kuchenkach gazowych, obawiając się wysokich rachunków za gaz, oraz wkładać dzieciom do łóżek butelki z gorącą wodą.

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Ponadto brak prądu i łączności utrudnia uczniom naukę zdalną, a z powodu problemów z wyżywieniem pojawiła się kwestia zamknięcia przedszkoli, podczas gdy mieszkańcy skarżą się na bezczynność administracji okupacyjnej.

Źródło: profil Denisa Kazanskiego na Facebooku.

Z powodu intensywnych rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną Kijowa urządzenia „Kijówwodokanału” pracują pod zwiększonym obciążeniem. Mieszkańców stolicy i przedsiębiorstwa wzywa się do ograniczenia zużycia wody, aby zapewnić stabilne działanie systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Społeczności i Terytoriów przygotowuje do uruchomienia jednolitą platformę cyfrową, za pośrednictwem której obywatele będą mogli zgłaszać brak podstawowych usług komunalnych — energii elektrycznej, ogrzewania i zaopatrzenia w wodę.

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