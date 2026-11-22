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Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством розвитку громад та територій готують до запуску єдину цифрову платформу, через яку громадяни зможуть повідомляти про відсутність базових комунальних послуг — електроенергії, опалення та водопостачання.

Про це в неділю, 22 листопада 2026 року, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками наради з профільними міністрами, представниками Офісу Президента, керівниками обласних і міських адміністрацій та енергетиками.

За словами глави уряду, сервіс створюється за дорученням Президента для того, щоб держава бачила реальну картину в регіонах та могла реагувати на локальні проблеми в режимі 24/7, не допускаючи ситуацій, коли люди залишаються без світла по кілька днів без належної реакції. Крім того, наступного тижня Кабінет Міністрів підготує окремі рішення для Києва та єдиний для всієї країни алгоритм пріоритизації водопостачання на випадок нових ворожих ударів по інфраструктурі. Для прискорення аварійних робіт також опрацьовано залучення Державної спеціальної служби транспорту, у резерв якої за регіональним принципом направлять фахових інженерів та електриків із лав ЗСУ.

Коментуючи поточний стан відновлення після обстрілів, прем’єр-міністр зазначив, що у правобережній частині Києва водопровідну мережу вже поступово наповнюють водою. В Одесі водопостачання повернули більшій частині міста, проте ситуація з опаленням залишається складною — без тепла досі перебувають близько 240 тисяч жителів, хоча більшості одеситів теплопостачання планують відновити до кінця поточної доби попри постійні атаки рф на лінії електропередач.

Джерело: Прем’єр-міністр України Сергій Корецький у Фейсбуці.

Більша частина Одеси вже з водою після масштабного знеструмлення, спричиненого російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Водночас у частині міста ще немає водопостачання та тепла. Комунальники організували підвіз води, у місті також працюють бювети та близько 300 пунктів незламності.

У суботу, 22 листопада, на правому березі Києва почали відновлювати водопостачання. Фахівці Київводоканалу налагодили роботу насосного обладнання та відновили основні технологічні процеси. Тепер тиск у мережах поступово зростатиме, а вода почне повертатися до осель киян.

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