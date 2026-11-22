Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством развития общин и территорий готовит к запуску единую цифровую платформу, через которую граждане смогут сообщать об отсутствии базовых коммунальных услуг — электроэнергии, отопления и водоснабжения.

Об этом в воскресенье, 22 ноября 2026 года, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий по итогам совещания с профильными министрами, представителями Офиса Президента, руководителями областных и городских администраций и представителями энергетического сектора.

По словам главы правительства, сервис создается по поручению Президента для того, чтобы государство имело представление о реальной ситуации в регионах и могло реагировать на локальные проблемы в режиме 24/7, не допуская ситуаций, когда люди остаются без света по несколько дней без должной реакции. Кроме того, на следующей неделе Кабинет Министров подготовит отдельные решения для Киева и единый для всей страны алгоритм приоритезации водоснабжения на случай новых вражеских ударов по инфраструктуре. Для ускорения аварийных работ также проработан вопрос о привлечении Государственной специальной службы транспорта, в резерв которой по региональному принципу будут направлены квалифицированные инженеры и электрики из рядов ВСУ.

Комментируя текущее состояние восстановительных работ после обстрелов, премьер-министр отметил, что в правобережной части Киева водопроводную сеть уже постепенно наполняют водой. В Одессе водоснабжение восстановлено в большей части города, однако ситуация с отоплением остается сложной — без тепла до сих пор остаются около 240 тысяч жителей, хотя большинству одесситов теплоснабжение планируют восстановить до конца текущих суток, несмотря на постоянные атаки РФ на линии электропередач.

Источник: Премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Facebook.

Большая часть Одессы уже обеспечена водой после масштабного отключения электроэнергии, вызванного российскими ударами по энергетической инфраструктуре. В то же время в части города до сих пор нет водоснабжения и тепла. Коммунальщики организовали подвоз воды, в городе также работают бюветы и около 300 пунктов стойкости.

В субботу, 22 ноября, на правом берегу Киева начали восстанавливать водоснабжение. Специалисты Киевводоканала наладили работу насосного оборудования и восстановили основные технологические процессы. Теперь давление в сетях будет постепенно расти, а вода начнет поступать в дома киевлян.

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