В течение следующей недели, с 23 по 29 ноября 2026 года, в Украине произойдет заметный переход к зимнему характеру погоды. Нестабильная погода с мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом в первые дни недели ближе к выходным сменится сухой и морозной под влиянием Скандинавского антициклона.

В понедельник и вторник, 23–24 ноября, через территорию страны будут проходить атмосферные фронты, которые принесут снег и мокрый снег в большинство областей, кроме южных регионов. В западных, северных и большинстве центральных областей на дорогах образуется гололед, а на юге и востоке местами ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с. Если в понедельник на юге и в Крыму воздух еще будет прогреваться до 9–14° тепла, то уже во вторник температура по всей стране снизится до 4° мороза ночью и от 1° мороза до 4° тепла днем.

В среду, 25 ноября, небольшой снег будет идти только ночью местами на западе и северо-востоке, а днём существенных осадков уже не ожидается. Температура воздуха ночью составит 1–6° мороза, днем будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах морозы усилятся до 6–11° ночью и 1–6° днем.

В четверг и пятницу, 26–27 ноября, на большей части территории Украины установится преимущественно малооблачная и сухая погода — небольшие дожди и мокрый снег возможны лишь в пятницу в юго-западных областях и Крыму. Ночные морозы усилятся до 2–8°, на Прикарпатье и в Карпатах — до 6–11°, а дневная температура будет держаться в пределах от 3° мороза до 2° тепла (в Одесской области и в Крыму — 3–8° тепла).

На выходных, 28–29 ноября, погоду в Украине будет определять выступ Скандинавского антициклона, который обеспечит сухую, малооблачную, но холодную погоду без осадков во всех регионах. Ночные столбики термометров опускаются до 6–11° мороза, в отдельных районах западных областей — до 13° мороза, а в Карпатах — до 11–16° мороза. Днём в субботу и воскресенье температура составит 0–5° мороза, только на крайнем юге и в Закарпатье будет подниматься до 1–3° тепла.

Источник: Meteoprog.

В понедельник, 23 ноября 2026 года, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями и существенными погодными контрастами между западом и остальной территорией страны.

В высокогорье Карпат четвертый день подряд сохраняется штормовая погода: на горе Пип Иван Черногорский выпало много снега, установился 12-градусный мороз, а скорость ветра на вершине достигала 17 м/с.

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