在下周，即2026年11月23日至29日期间，乌克兰的天气将明显转为冬季特征。 本周初，天气将不稳定，伴有湿雪、阵风和结冰；随着周末临近，受斯堪的纳维亚高气压影响，天气将转为干燥且寒冷。

11月23日至24日（周一、周二），大气锋面将横跨全国，除南部地区外，大部分地区将出现降雪和湿雪。 西部、北部及大部分中部地区的道路将出现结冰，而南部和东部部分地区预计将出现15–20米/秒的阵风。 周一，南部和克里米亚地区的气温仍将回升至9–14°，但到了周二，全国气温将下降，夜间降至零下4°，白天则在零下1°至4°之间。

11月25日（周三），仅西部和东北部部分地区夜间会有小雪，白天预计不再有明显降水。 夜间气温为零下1至6°，白天在零下2°至3°之间波动；喀尔巴阡山脉的寒潮将加剧，夜间降至零下6至11°，白天为零下1至6°。

11月26日至27日（周四、周五），乌克兰大部分地区将以多云且干燥的天气为主——仅周五西南部各州及克里米亚可能出现小雨和湿雪。 夜间低温将降至零下2至8°，在喀尔巴阡山麓及喀尔巴阡山地区将降至零下6至11°， 日间气温将维持在零下3°至2°之间（敖德萨州和克里米亚地区为3–8°）。

本周末（11月28日至29日），乌克兰的天气将受斯堪的纳维亚高压系统影响，全国各地区将出现干燥、多云但寒冷且无降水的天气。 夜间气温将降至零下6至11度，西部各州的个别地区将降至零下13度，喀尔巴阡山脉地区则将降至零下11至16度。 周六和周日的白天温度将在零下0至5°之间，仅在最南端和喀尔巴阡地区将升至1至3°。

来源：Meteoprog。

2026年11月23日（星期一），乌克兰预计将出现多云间晴的天气，西部与该国其他地区的气候差异显著。

喀尔巴阡山高海拔地区连续第四天维持暴风天气：黑山皮普·伊万峰降下大雪，气温骤降至零下12摄氏度，山顶风速高达17米/秒。

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