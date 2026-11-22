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У понеділок, 23 листопада 2026 року, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями та суттєвими погодними контрастами між заходом і рештою території країни. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, у західних областях пройде помірний, місцями значний мокрий сніг та сніг, очікується налипання мокрого снігу, а на дорогах утвориться ожеледиця; вдень опади також поширяться на Вінницьку та Житомирську області, де прогнозується дощ із мокрим снігом. На решті території країни суттєвих опадів не передбачається. Вітер переважно південно-східний та східний, 7–12 м/с, у західних та південних областях місцями пориви 15–20 м/с.

Температура повітря в західних областях уночі становитиме 1–6° морозу, вдень — близько 0°; у північних та центральних регіонах уночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1–6° тепла; у східних і південних областях уночі 0–5° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 5–10° тепла, на півдні Одещини та в Криму — до 12° тепла.

У Київській області та Києві 23 листопада очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний, 7–12 м/с. Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1–6° тепла; у столиці вночі близько 0°, вдень 2–4° тепла.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр.

У високогір’ї Карпат четвертий день поспіль зберігається штормова погода: на горі Піп Іван Чорногірський випало багато снігу, вдарив 12-градусний мороз, а швидкість вітру на вершині сягала 17 м/с. Про це в неділю, 22 листопада 2026 року, повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.

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