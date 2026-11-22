据乌克兰水文气象中心报道，2026年11月23日（星期一），乌克兰预计将出现多云间晴的天气，西部地区与该国其他地区将出现显著的天气差异。

据气象预报员称，西部地区将出现中度、局部地区较强湿雪和降雪，预计会出现湿雪结冰现象，道路将形成结冰； 白天，降水还将蔓延至文尼察州和日托米尔州，预计将出现雨夹雪。该国其余地区预计不会出现显著降水。 风向以东南风和东风为主，风速7–12米/秒，西部和南部地区局部阵风可达15–20米/秒。

西部各州夜间气温为零下1至6°，白天约0°；北部和中部地区夜间气温在零下3°至2°之间，白天为1至6°； 东部和南部地区夜间气温为0–5°，白天将升至5–10°，敖德萨州南部和克里米亚地区最高可达12°。

11月23日，基辅州及基辅市预计多云间晴，无明显降水。 东风，风速7–12米/秒。该州夜间气温在零下3°至2°之间，白天为1–6°；首都夜间气温约0°，白天为2–4°。

来源：乌克兰水文气象中心。

喀尔巴阡山高海拔地区已连续第四天维持暴风天气：皮普·伊万·乔尔诺吉尔斯基山降下大量积雪，气温骤降至零下12度，山顶风速高达17米/秒。 2026年11月22日星期日，普里卡尔帕蒂亚地区的山区救援人员通报了这一情况。

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