В понедельник, 23 ноября 2026 года, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями и значительными погодными контрастами между западом и остальной частью страны. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, в западных областях пройдут умеренные, местами значительные мокрый снег и снег, ожидается налипание мокрого снега, а на дорогах образуется гололед; днём осадки также распространятся на Винницкую и Житомирскую области, где прогнозируется дождь с мокрым снегом. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится. Ветер преимущественно юго-восточный и восточный, 7–12 м/с, в западных и южных областях местами порывы 15–20 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью составит 1–6° мороза, днём — около 0°; в северных и центральных регионах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днём 1–6° тепла; в восточных и южных областях ночью 0–5° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 5–10° тепла, на юге Одесской области и в Крыму — до 12° тепла.

В Киевской области и Киеве 23 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, без значительных осадков. Ветер восточный, 7–12 м/с. Температура по области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1–6° тепла; в столице ночью около 0°, днем 2–4° тепла.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

В высокогорье Карпат четвертый день подряд сохраняется штормовая погода: на горе Пип Иван Черногорский выпало много снега, ударил 12-градусный мороз, а скорость ветра на вершине достигала 17 м/с. Об этом в воскресенье, 22 ноября 2026 года, сообщили горные спасатели Прикарпатья.

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