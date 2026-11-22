В воскресенье, 22 ноября, в западных и северных областях Украины ожидается небольшой мокрый снег. На остальной территории существенных осадков не будет, а дневная температура в основном составит от 0 до +5 градусов. На западе страны также возможны сильные порывы ветра.

По данным синоптиков, в течение дня в Украине будет облачно с прояснениями. В западных и северных областях местами пройдет небольшой мокрый снег. В других регионах существенных осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно юго-западный, со скоростью 7–12 метров в секунду. В западных областях местами возможны порывы до 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха днём в большинстве областей составит от 0 до +5 градусов. Теплее будет на юге и юго-востоке страны — там столбики термометров покажут от +2 до +8 градусов.

Погода в Киеве и области

В Киеве и на территории Киевской области 22 ноября также будет облачно с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег. Температура воздуха в области составит от 0 до +5 градусов. В столице будет немного теплее — от +2 до +4 градусов.

Итак, в воскресенье зимняя погода даст о себе знать прежде всего в западных и северных регионах. Водителям и пешеходам следует учесть возможные осадки и сильные порывы ветра. Такой прогноз обнародовал Украинский гидрометцентр в Facebook 22 ноября.

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