У неділю, 22 листопада, у західних і північних областях України очікується невеликий мокрий сніг. На решті території істотних опадів не буде, а денна температура переважно становитиме від 0 до +5 градусів. На заході країни також можливі сильні пориви вітру.

За даними синоптиків, протягом дня в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних і північних областях місцями пройде невеликий мокрий сніг. В інших регіонах істотних опадів не прогнозують. Вітер переважно південно-західний, зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. У західних областях місцями можливі пориви до 15–20 метрів за секунду.

Температура повітря вдень у більшості областей становитиме від 0 до +5 градусів. Тепліше буде на півдні та південному сході країни — там стовпчики термометрів покажуть від +2 до +8 градусів.

Погода у Києві та області

У Києві та на території Київської області 22 листопада також буде хмарно з проясненнями. Вдень синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг. Температура повітря в області становитиме від 0 до +5 градусів. У столиці буде трохи тепліше — від +2 до +4 градусів.

Отже, у неділю зимова погода нагадає про себе насамперед у західних і північних регіонах. Водіям і пішоходам варто врахувати можливі опади та сильні пориви вітру. Такий прогноз оприлюднив Український гідрометцентр у Facebook 22 листопада.

Читай нас у