23 листопада у частині областей діятимуть цілодобові відключення світла
У понеділок, 23 листопада, у частині регіонів України цілодобово діятимуть планові обмеження електропостачання через наслідки російських атак на енергосистему.
Діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості, та графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3.5 черг для всіх категорій споживачів.
Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання, а споживачам радять стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу.
Джерело: НЕК «Укренерго».
Станом на вечір 22 листопада через складну ситуацію в енергосистемі наразі аварійні відключення електроенергії застосовуються одразу у п’яти областях — Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Сумській.
У неділю, 22 листопада 2026 року, у Дніпрі, а також у Дніпровському, Самарівському та Кам’янському районах Дніпропетровської області ввели в дію екстрені відключення електроенергії.
У Запорізькій області ввели в дію спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії (СГАВ).
Найскладніша ситуація на Одещині, де повторні удари пошкодили важливі для електропостачання об’єкти.