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У понеділок, 23 листопада, у частині регіонів України цілодобово діятимуть планові обмеження електропостачання через наслідки російських атак на енергосистему.

Діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості, та графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3.5 черг для всіх категорій споживачів.

Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання, а споживачам радять стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу.

Джерело: НЕК «Укренерго».

Станом на вечір 22 листопада через складну ситуацію в енергосистемі наразі аварійні відключення електроенергії застосовуються одразу у п’яти областях — Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Сумській.

У неділю, 22 листопада 2026 року, у Дніпрі, а також у Дніпровському, Самарівському та Кам’янському районах Дніпропетровської області ввели в дію екстрені відключення електроенергії.

У Запорізькій області ввели в дію спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії (СГАВ).

Найскладніша ситуація на Одещині, де повторні удари пошкодили важливі для електропостачання об’єкти.

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