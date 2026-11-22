W poniedziałek, 23 listopada, w niektórych regionach Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały planowe ograniczenia dostaw energii elektrycznej w związku ze skutkami rosyjskich ataków na system energetyczny.

Obowiązywać będą harmonogramy ograniczeń mocy dla przemysłu oraz harmonogramy godzinowych przerw w dostawach w zakresie od 1 do 3,5 serii dla wszystkich kategorii odbiorców.

Pracownicy sektora energetycznego pracują nad jak najszybszym przywróceniem dostaw energii elektrycznej, a odbiorcom zaleca się śledzenie aktualnych harmonogramów na oficjalnych stronach operatorów systemów dystrybucji.

Źródło: NEC „Ukrenergo”.

Według stanu na wieczór 22 listopada, ze względu na trudną sytuację w systemie energetycznym, awaryjne odcięcia prądu mają obecnie miejsce w pięciu obwodach — Dniepropietrowskim, Charkowskim, Poltawskim, Zaporożskim i Sumskim.

W niedzielę, 22 listopada 2026 r., w Dnieprze, a także w rejonach Dnieprowskim, Samarowskim i Kamiańskim obwodu dniepropetrowskiego wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

W obwodzie zaporoskim wprowadzono specjalne harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej (SGAW).

Najtrudniejsza sytuacja panuje w obwodzie odeskim, gdzie powtarzające się uderzenia uszkodziły obiekty kluczowe dla zaopatrzenia w energię elektryczną.

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