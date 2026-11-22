W Ukrainie szczyt zachorowań na grypę, ostre wirusowe infekcje dróg oddechowych oraz COVID-19 w bieżącym sezonie epidemicznym spodziewany jest mniej więcej pod koniec stycznia – na początku lutego – poinformował w telewizji główny lekarz sanitarny Aleksander Czepurny.

Według danych Ministerstwa Zdrowia i Centrum Zdrowia Publicznego od początku sezonu epidemicznego pod koniec września w kraju odnotowano około 717 tysięcy przypadków ostrych infekcji dróg oddechowych, grypy i zakażeń koronawirusowych. Obecny poziom zachorowalności jest o 11% niższy od wskaźników z analogicznego okresu ubiegłego roku, więc proces epidemiczny przebiega obecnie w normalnym trybie tła.

Główny lekarz sanitarny zaznaczył, że w tym sezonie na Ukrainie krążą wirusy grypy typu A (szczepy H1N1 i H3N2) oraz typu B (linia „Victoria”), przeciwko którym skuteczna jest zalecana szczepionka trójwalentna. Pierwsze partie preparatu dotarły już na Ukrainę i wkrótce pojawią się w placówkach medycznych oraz w części aptek, a łącznie w trakcie sezonu spodziewanych jest około 407 tysięcy dawek szczepionek produkcji francuskiej i koreańskiej; chociaż szczepienie nie gwarantuje stuprocentowej ochrony przed zakażeniem, znacznie zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i powikłań.

Źródło: Ukrinform.

Na Ukrainie i w szeregu krajów europejskich obserwuje się opóźnienia w dostawach szczepionek przeciw grypie na sezon epidemiczny 2026–2027. W Centrum Zdrowia Publicznego wyjaśniono, że wynika to z aktualizacji zaleceń WHO dotyczących składu preparatów we wszystkich trzech składnikach, a także z trudności w produkcji i kontroli jakości.

Od początku sezonu epidemicznego, czyli od 28 września, na ostrą infekcję dróg oddechowych zachorowało ponad 307 tysięcy Ukraińców. Jednocześnie wskaźnik ten jest o 20,5% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

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