W niedzielę, 22 listopada 2026 roku, w miejscowości Dymer w obwodzie kijowskim, podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczej po rosyjskim ataku, ratownicy wydobyli spod gruzów żywe dziecko – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Timur Tkaczenko.

Do rozbiórki zniszczonych konstrukcji i poszukiwania osób pod gruzami zaangażowano ciężki sprzęt inżynieryjny. Na miejscu zdarzenia działają oddziały Państwowej Służby Ratowniczej, kinolodzy, pirotechnicy i psychologowie.

Likwidację skutków ataku utrudnia ciągłe zagrożenie ponownymi rosyjskimi ostrzałami oraz alarmy powietrzne, z powodu których specjaliści muszą wstrzymywać prace.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Kijowie.

Wieczorem w niedzielę, 22 listopada 2026 roku, liczba ofiar rosyjskiego ataku na miejscowość Dymer w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim wzrosła do trzech osób po tym, jak ratownicy wydobyli ciało kolejnej ofiary spod gruzów budynku mieszkalnego.

Według danych Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) ratownicy próbują obecnie odnaleźć 11 osób, z którymi nie ma kontaktu. Wśród nich są dwoje dzieci. Dlatego prace na miejscu zniszczonego wieżowca trwają. W likwidacji skutków ataku biorą udział ratownicy i inne służby ratownicze. Na miejscu pracują również psychologowie Państwowej Służby Ratowniczej. Pomagają oni osobom, które przeżyły atak lub czekają na informacje o swoich bliskich.

W nocy z 21 na 22 listopada rosyjski dron zaatakował miejscowość Dymer w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim. W wyniku uderzenia zniszczona została część pięciopiętrowego budynku mieszkalnego, wybuchł pożar, są poszkodowani. Według danych Państwowej Służby Ratowniczej pod gruzami może znajdować się siedem osób.

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