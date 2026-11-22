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У неділю, 22 листопада 2026 року, у селищі Димер на Київщині під час пошуково-рятувальних робіт після російського удару рятувальники дістали з-під завалів живу дитину, повідомив голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Для розбирання зруйнованих конструкцій і пошуку людей під завалами залучено важку інженерну техніку. На місці події працюють підрозділи ДСНС, кінологи, піротехніки та психологи.

Ліквідацію наслідків атаки ускладнюють постійна загроза повторних російських обстрілів і повітряні тривоги, через які фахівцям доводиться призупиняти роботи.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація.

Увечері в неділю, 22 листопада 2026 року, кількість жертв російського удару по селищу Димер Вишгородського району Київської області зросла до трьох осіб після того, як рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини з-під завалів житлового будинку.

За даними ДСНС, наразі рятувальники намагаються знайти 11 людей, які не виходять на зв’язок. Серед них — двоє дітей. Тому роботи на місці зруйнованої багатоповерхівки тривають. До ліквідації наслідків атаки залучені рятувальники та інші екстрені служби. На місці також працюють психологи ДСНС. Вони допомагають людям, які пережили удар або чекають на інформацію про своїх рідних.

У ніч проти 22 листопада російський безпілотник атакував селище Димер у Вишгородському районі Київської області. Унаслідок удару зруйнована частина п’ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа, є постраждалі. За даними ДСНС, під завалами можуть перебувати семеро людей.

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