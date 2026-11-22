В воскресенье, 22 ноября 2026 года, в поселке Димер Киевской области в ходе поисково-спасательных работ после российского удара спасатели извлекли из-под завалов живого ребенка, сообщил глава областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Для разбора разрушенных конструкций и поиска людей под завалами задействована тяжелая инженерная техника. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, кинологи, пиротехники и психологи.

Ликвидацию последствий атаки затрудняют постоянная угроза повторных российских обстрелов и воздушные тревоги, из-за которых специалистам приходится приостанавливать работы.

Источник: Киевская областная военная администрация.

Вечером в воскресенье, 22 ноября 2026 года, число жертв российского удара по поселку Димер Вышгородского района Киевской области возросло до трёх человек после того, как спасатели извлекли тело ещё одного погибшего из-под завалов жилого дома.

По данным ГСЧС, в настоящее время спасатели пытаются найти 11 человек, которые не выходят на связь. Среди них — двое детей. Поэтому работы на месте разрушенного многоэтажного дома продолжаются. К ликвидации последствий атаки привлечены спасатели и другие экстренные службы. На месте также работают психологи ГСЧС. Они помогают людям, пережившим удар или ожидающим информации о своих родных.

В ночь на 22 ноября российский беспилотник атаковал поселок Димер в Вышгородском районе Киевской области. В результате удара разрушена часть пятиэтажного жилого дома, возник пожар, есть пострадавшие. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться семь человек.

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