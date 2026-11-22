基辅州迪默村于2026年11月22日（星期日），在俄罗斯袭击后的搜救行动中，救援人员从废墟下救出一名幸存儿童，该州军事行政当局负责人蒂穆尔·特卡琴科通报了这一消息。

为清理倒塌的建筑物并搜寻废墟下的人员，已调派重型工程机械。国家紧急情况局各分队、搜救犬队、排爆专家及心理咨询师正在现场开展工作。

由于俄罗斯可能再次炮击的持续威胁以及空袭警报频发，救援人员不得不暂停作业，这给袭击善后工作带来了困难。

来源：基辅州军事行政局。

2026年11月22日星期日晚， 在救援人员从一栋住宅楼的废墟中挖出另一名遇难者的遗体后，俄罗斯对基辅州维什戈罗德区迪梅尔村的袭击造成的遇难人数已升至三人。

据国家紧急情况局消息，目前救援人员正在搜寻11名失联人员，其中包括两名儿童。因此，在被毁多层住宅楼现场的救援工作仍在继续。 救援人员及其他应急服务部门已投入到此次袭击的善后工作中。国家紧急情况局的心理专家也在现场开展工作，他们为经历过袭击或正在等待亲人消息的人们提供心理援助。

11月21日深夜，一架俄罗斯无人机袭击了基辅州维什戈罗德区的迪梅尔村。袭击导致一栋五层住宅楼的部分倒塌，引发火灾，并造成人员伤亡。 据国家紧急情况局消息，废墟下可能仍有7人被困。

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