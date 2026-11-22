数字化转型部正与社区和地区发展部共同筹备推出一个统一的数字平台，公民可通过该平台报告基本公用事业服务——电力、供暖和供水——的缺失情况。

2026年11月22日（星期日），总理谢尔盖·科雷茨基在与相关部委部长、总统办公室代表、各州及市行政机构负责人以及能源行业代表召开的会议结束后宣布了这一消息。

据政府首脑称，该服务是根据总统的指示创建的，旨在让国家掌握各地的实际情况，并能够全天候（24/7）应对当地问题， 避免出现民众断电数日却得不到妥善处理的情况。 此外，下周内阁将针对基辅制定专项决议，并为全国制定统一的供水优先级排序方案，以应对敌方对基础设施的新一轮袭击。 为加快应急抢修工作，还制定了调动国家特殊运输服务局的方案，将根据地区原则从乌克兰武装部队中选拔专业工程师和电工，将其编入该局预备队。

在评论炮击后的恢复现状时，总理指出，基辅右岸地区的供水管网已逐步注水。在敖德萨，大部分城区的供水已恢复， 但供暖形势依然严峻——尽管俄罗斯联邦不断袭击输电线路，但计划在今天结束前为大多数敖德萨市民恢复供暖，目前仍有约24万居民处于无暖状态。

来源：乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基在Facebook上的发文。

在俄罗斯对能源基础设施的袭击导致大范围停电后，敖德萨大部分地区已恢复供水。 与此同时，部分城区仍处于断水断暖状态。市政部门已组织运水，市内还设有饮水处和约300个坚韧点。

11月22日（周六），基辅右岸地区已开始恢复供水。 基辅自来水公司的专家已调试好泵送设备，并恢复了主要工艺流程。目前，管网水压将逐步上升，自来水将陆续恢复供应至基辅市民家中。

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