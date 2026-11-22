Ministerstwo Transformacji Cyfrowej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Społeczności i Terytoriów przygotowuje do uruchomienia jednolitą platformę cyfrową, za pośrednictwem której obywatele będą mogli zgłaszać brak podstawowych usług komunalnych — energii elektrycznej, ogrzewania i zaopatrzenia w wodę.

Informację tę przekazał w niedzielę, 22 listopada 2026 r., premier Serhij Korecki po zakończeniu spotkania z ministrami odpowiedzialnymi za te kwestie, przedstawicielami Kancelarii Prezydenta, szefami administracji obwodowych i miejskich oraz przedstawicielami branży energetycznej.

Według szefa rządu serwis ten powstaje z polecenia prezydenta, aby państwo miało rzeczywisty obraz sytuacji w regionach i mogło reagować na lokalne problemy w trybie 24/7, zapobiegając sytuacjom, w których ludzie pozostają bez prądu przez kilka dni bez odpowiedniej reakcji. Ponadto w przyszłym tygodniu Rada Ministrów przygotuje odrębne decyzje dla Kijowa oraz jednolity dla całego kraju algorytm ustalania priorytetów w zakresie zaopatrzenia w wodę na wypadek nowych ataków wroga na infrastrukturę. W celu przyspieszenia prac awaryjnych rozważono również zaangażowanie Państwowej Specjalnej Służby Transportowej, do której rezerwy, zgodnie z zasadą regionalną, zostaną skierowani wykwalifikowani inżynierowie i elektrycy z szeregów Sił Zbrojnych Ukrainy.

Komentując aktualny stan odbudowy po ostrzałach, premier zaznaczył, że w prawobrzeżnej części Kijowa sieć wodociągowa jest już stopniowo napełniana wodą. W Odessie przywrócono dostawy wody do większej części miasta, jednak sytuacja z ogrzewaniem pozostaje trudna — bez ogrzewania pozostaje nadal około 240 tysięcy mieszkańców, choć dla większości mieszkańców Odessy planuje się przywrócenie dostaw ciepła do końca bieżącej doby, pomimo ciągłych ataków Rosji na linie elektroenergetyczne.

Źródło: Premier Ukrainy Serhij Korecki na Facebooku.

Większa część Odessy ma już wodę po zakrojonym na szeroką skalę odcięciu prądu spowodowanym rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną. Jednocześnie w części miasta nadal brakuje wody i ogrzewania. Służby komunalne zorganizowały dostawy wody, w mieście działają również punkty poboru wody oraz około 300 punktów pomocy.

W sobotę, 22 listopada, na prawym brzegu Kijowa rozpoczęto przywracanie dostaw wody. Specjaliści z Kijówwodokanału uruchomili sprzęt pompowy i przywrócili podstawowe procesy technologiczne. Teraz ciśnienie w sieciach będzie stopniowo rosło, a woda zacznie ponownie docierać do mieszkań kijowian.

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