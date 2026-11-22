W ciągu najbliższego tygodnia, od 23 do 29 listopada 2026 roku, na Ukrainie nastąpi wyraźne przejście do zimowej pogody. Niestabilna pogoda z mokrym śniegiem, porywistym wiatrem i gołędzicą w pierwszych dniach tygodnia, bliżej weekendu, zmieni się na suchą i mroźną pod wpływem antycyklonu skandynawskiego.

W poniedziałek i wtorek, 23–24 listopada, nad terytorium kraju będą przemieszczać się fronty atmosferyczne, które przyniosą śnieg i mokry śnieg w większości obwodów, z wyjątkiem regionów południowych. W regionach zachodnich, północnych i większości regionów centralnych na drogach pojawi się gołoledź, a na południu i wschodzie miejscami spodziewane są porywy wiatru o prędkości do 15–20 m/s. O ile w poniedziałek na południu i na Krymie temperatura powietrza będzie jeszcze sięgać 9–14°C, o tyle już we wtorek temperatura spadnie w całym kraju do 4°C poniżej zera w nocy oraz od 1°C poniżej zera do 4°C w ciągu dnia.

W środę, 25 listopada, niewielkie opady śniegu utrzymają się jedynie w nocy miejscami na zachodzie i północnym wschodzie, natomiast w ciągu dnia nie przewiduje się już znaczących opadów. Temperatura powietrza w nocy wyniesie od 1 do 6° mrozu, w ciągu dnia będzie się wahać od 2° mrozu do 3° powyżej zera, w Karpatach mrozy nasilą się do 6–11° w nocy i 1–6° w ciągu dnia.

W czwartek i piątek, 26–27 listopada, na większości terytorium Ukrainy panować będzie przeważnie mało zachmurzona i sucha pogoda — niewielkie deszcze i mokry śnieg są możliwe jedynie w piątek w obwodach południowo-zachodnich oraz na Krymie. Nocne mrozy wzrosną do 2–8°, w regionie Przykarpacie i w Karpatach — do 6–11°, a temperatura w ciągu dnia będzie się utrzymywać w przedziale od 3° mrozu do 2° powyżej zera (w obwodzie odeskim i na Krymie — 3–8° powyżej zera).

W weekend, 28–29 listopada, pogodę na Ukrainie będzie determinować antycyklon skandynawski, który zapewni suchą, mało zachmurzoną, ale zimną pogodę bez opadów we wszystkich regionach. W nocy temperatura spadnie do 6–11° mrozu, w niektórych rejonach zachodnich obwodów — do 13° mrozu, a w Karpatach — do 11–16° mrozu. W ciągu dnia w sobotę i niedzielę temperatura wyniesie od 0 do 5° mrozu, jedynie na skrajnym południu i w Zakarpaciu wzrośnie do 1–3° powyżej zera.

Źródło: Meteoprog.

W poniedziałek, 23 listopada 2026 r., w Ukrainie prognozowana jest pogoda pochmurna z przejaśnieniami oraz znacznymi kontrastami pogodowymi między zachodem a pozostałą częścią kraju.

W wysokogórskich rejonach Karpat już czwarty dzień z rzędu utrzymuje się burzowa pogoda: na szczycie Pip Ivan Czarnohorski spadło dużo śniegu, temperatura spadła do -12°C, a prędkość wiatru na szczycie osiągała 17 m/s.

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