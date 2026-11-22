乌克兰首席国家卫生官亚历山大·切普尔内伊在电视节目中表示，本流行季流感、急性呼吸道病毒感染和新冠肺炎的发病高峰预计将出现在1月底至2月初。

据卫生部和公共卫生中心数据显示，自9月底本流行季开始以来，全国已记录约71.7万例急性呼吸道病毒感染、流感和新冠肺炎病例。 当前发病率比去年同期低11%，因此疫情目前处于正常水平。

首席卫生官指出，本季在乌克兰流行的流感病毒包括甲型（H1N1和H3N2毒株）和乙型（“维多利亚”系），推荐的三价疫苗对此具有防护作用。 首批疫苗已运抵乌克兰，不久将出现在医疗机构和部分药房中；本流感季预计总共将有约40.7万剂法国和韩国生产的疫苗； 虽然接种疫苗不能保证百分之百免于感染，但能显著降低病情恶化和出现并发症的风险。

来源：乌克兰通讯社。

乌克兰及部分欧洲国家2026–2027年流感流行季的流感疫苗供应出现延迟。 公共卫生中心解释称，这与世界卫生组织（WHO）更新了关于疫苗中全部三种成分配方的建议有关，同时也与生产和质量控制方面的困难有关。

自9月28日流感流行季开始以来，已有超过30.7万乌克兰人感染了呼吸道病毒性疾病。不过，这一数字比去年同期下降了20.5%。

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