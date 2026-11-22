В понедельник, 23 ноября, в некоторых регионах Украины будут круглосуточно действовать плановые ограничения электроснабжения из-за последствий российских атак на энергосистему.

Будут действовать графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений в объеме от 1 до 3,5 очередей для всех категорий потребителей.

Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения, а потребителям рекомендуют следить за актуальными графиками на официальных страницах операторов систем распределения.

Источник: НЭК «Укрэнерго».

По состоянию на вечер 22 ноября из-за сложной ситуации в энергосистеме в настоящее время аварийные отключения электроэнергии применяются сразу в пяти областях — Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Запорожской и Сумской.

В воскресенье, 22 ноября 2026 года, в Днепре, а также в Днепровском, Самаровском и Каменском районах Днепропетровской области ввели в действие экстренные отключения электроэнергии.

В Запорожской области ввели в действие специальные графики аварийных отключений электроэнергии (СГАВ).

Наиболее сложная ситуация сложилась в Одесской области, где повторные удары повредили важные для электроснабжения объекты.

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