Календар городника на 23–29 листопада 2026: фінальна підготовка ділянки до зими
В останній тиждень листопада сезон робіт у саду та на городі в Україні остаточно завершується напередодні календарної зими. Головне завдання власників присадибних ділянок у цей період — провести фінальну ревізію зимових укриттів, подбати про захист насаджень від морозів, вітру та гризунів, а також проконтролювати умови зберігання врожаю в погребах і підвалах.
Загальний прогноз та особливості тижня
Період із 23 по 29 листопада характеризується нестійкою передзимовою погодою з нічними заморозками, високою вологістю, мокрим снігом та періодичними поривами вітру. Активні роботи з ґрунтом уже не проводяться, тож основні зусилля зосереджуються на господарських справах, догляді за укриттями та ревізії садового інвентарю.
Головні поради на цей тиждень
- Перевірте цілісність укриттів на трояндах, винограді та теплолюбних багаторічниках після дощів і мокрого снігу, щоб уникнути намокання та підпрівання рослин.
- Огляньте захисні сітки та обв’язку на стовбурах молодих плодових дерев, переконавшись, що гризуни не мають доступу до кори.
- Приберіть на зимове зберігання весь садовий інвентар, опори, шланги та ємності, очистивши їх від залишків ґрунту й вологи.
Основні роботи в саду та на городі
Роботи в саду (дерева та кущі). У саду завершують фінальне мульчування пристовбурних кіл молодих саджанців торфом, перегноєм або сухим листям, поновлюють побілку штамбів у сухі години та перевіряють фіксацію гілок від обламування під вагою мокрого снігу. Також варто розкласти засоби захисту від мишоподібних гризунів поблизу молодих насаджень і в господарських приміщеннях.
Роботи на городі та в теплицях. На відкритих грядках додатково прикривають ялиновим гіллям або сухим бадиллям посіви озимого часнику, цибулі та підзимових овочів для затримання снігу. У неопалюваних теплицях перевіряють міцність каркасів і кріплень покриття перед снігопадами, а також завершують дезінфекцію та прибирання полиць і тари.
Календар садівника і городника по днях тижня на період із 23 по 29 листопада
23 листопада (понеділок) — Початок тижня, волога та прохолодна погода: огляд пристовбурних кіл і підсипання мульчі навколо молодих дерев і кущів.
24 листопада (вівторок) — Хмарно, помірна вологість: перевірка захисної обв’язки штамбів від гризунів та оновлення захисту біля саджанців.
25 листопада (середа) — Свіжий вітер і зниження температури: контроль надійності фіксації агроволокна, каркасів і укриттів на винограді та трояндах.
26 листопада (четвер) — Сухіша погода вдень: очищення, змащування та складання садового інструменту й техніки на зимове зберігання.
27 листопада (п’ятниця) — Нічні приморозки: додаткове утеплення грядок з озимими культурами та укладання лапника для снігозатримання.
28 листопада (субота) — Вихідний день для господарських робіт: огляд конструкцій теплиць, підготовка підпор на випадок рясних снігопадів.
29 листопада (неділя) — Завершення осіннього сезону: ревізія овочів і фруктів у погребі, перевірка температури, вологості та роботи вентиляції у сховищі.
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