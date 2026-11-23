В останній тиждень листопада сезон робіт у саду та на городі в Україні остаточно завершується напередодні календарної зими. Головне завдання власників присадибних ділянок у цей період — провести фінальну ревізію зимових укриттів, подбати про захист насаджень від морозів, вітру та гризунів, а також проконтролювати умови зберігання врожаю в погребах і підвалах.

Загальний прогноз та особливості тижня

Період із 23 по 29 листопада характеризується нестійкою передзимовою погодою з нічними заморозками, високою вологістю, мокрим снігом та періодичними поривами вітру. Активні роботи з ґрунтом уже не проводяться, тож основні зусилля зосереджуються на господарських справах, догляді за укриттями та ревізії садового інвентарю.

Головні поради на цей тиждень

Перевірте цілісність укриттів на трояндах, винограді та теплолюбних багаторічниках після дощів і мокрого снігу, щоб уникнути намокання та підпрівання рослин.

Огляньте захисні сітки та обв’язку на стовбурах молодих плодових дерев, переконавшись, що гризуни не мають доступу до кори.

Приберіть на зимове зберігання весь садовий інвентар, опори, шланги та ємності, очистивши їх від залишків ґрунту й вологи.

Основні роботи в саду та на городі

Роботи в саду (дерева та кущі). У саду завершують фінальне мульчування пристовбурних кіл молодих саджанців торфом, перегноєм або сухим листям, поновлюють побілку штамбів у сухі години та перевіряють фіксацію гілок від обламування під вагою мокрого снігу. Також варто розкласти засоби захисту від мишоподібних гризунів поблизу молодих насаджень і в господарських приміщеннях.

Роботи на городі та в теплицях. На відкритих грядках додатково прикривають ялиновим гіллям або сухим бадиллям посіви озимого часнику, цибулі та підзимових овочів для затримання снігу. У неопалюваних теплицях перевіряють міцність каркасів і кріплень покриття перед снігопадами, а також завершують дезінфекцію та прибирання полиць і тари.

Календар садівника і городника по днях тижня на період із 23 по 29 листопада

23 листопада (понеділок) — Початок тижня, волога та прохолодна погода: огляд пристовбурних кіл і підсипання мульчі навколо молодих дерев і кущів.

24 листопада (вівторок) — Хмарно, помірна вологість: перевірка захисної обв’язки штамбів від гризунів та оновлення захисту біля саджанців.

25 листопада (середа) — Свіжий вітер і зниження температури: контроль надійності фіксації агроволокна, каркасів і укриттів на винограді та трояндах.

26 листопада (четвер) — Сухіша погода вдень: очищення, змащування та складання садового інструменту й техніки на зимове зберігання.

27 листопада (п’ятниця) — Нічні приморозки: додаткове утеплення грядок з озимими культурами та укладання лапника для снігозатримання.

28 листопада (субота) — Вихідний день для господарських робіт: огляд конструкцій теплиць, підготовка підпор на випадок рясних снігопадів.

29 листопада (неділя) — Завершення осіннього сезону: ревізія овочів і фруктів у погребі, перевірка температури, вологості та роботи вентиляції у сховищі.

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