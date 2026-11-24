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Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро на вівторок, 24 листопада.

Долар коштує 45,08 грн, а євро – 49,46 грн.

На вівторок, 24 листопада, Національний банк встановив такі офіційні курси валют:

Долар США – 45,0811 грн (+15 коп.)

Євро – 49,4550 грн (+18 коп.)

Польський злотий – 11,0975 грн (+4 коп.)

У понеділок, 23 листопада, офіційний курс долара становив 44,93 грн.

За даними профільних сайтів, станом на 08:00 вівторка, у банках валюти торгуються за такими курсами:

Долар: 44,91–45,54 грн;

Євро: 49,31–50,12 грн;

Злотий: 10,95–11,45 грн.

На міжбанківському валютному ринку курси становлять:

Долар: 45,23–45,26 грн;

Євро: 49,46–49,48 грн.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Раніше Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 44,9293 грн, а євро — 49,2763 грн. За добу американська валюта подешевшала на 12 копійок, європейська — на 25 копійок.

В Україні знизилася вартість бензину і дизелю на АЗС: ціни на пальне станом на 23 листопада.

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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