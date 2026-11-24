НБУ підняв курси долара та євро на 24 листопада
Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро на вівторок, 24 листопада.
Долар коштує 45,08 грн, а євро – 49,46 грн.
На вівторок, 24 листопада, Національний банк встановив такі офіційні курси валют:
- Долар США – 45,0811 грн (+15 коп.)
- Євро – 49,4550 грн (+18 коп.)
- Польський злотий – 11,0975 грн (+4 коп.)
У понеділок, 23 листопада, офіційний курс долара становив 44,93 грн.
За даними профільних сайтів, станом на 08:00 вівторка, у банках валюти торгуються за такими курсами:
- Долар: 44,91–45,54 грн;
- Євро: 49,31–50,12 грн;
- Злотий: 10,95–11,45 грн.
На міжбанківському валютному ринку курси становлять:
- Долар: 45,23–45,26 грн;
- Євро: 49,46–49,48 грн.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Раніше Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 44,9293 грн, а євро — 49,2763 грн. За добу американська валюта подешевшала на 12 копійок, європейська — на 25 копійок.
В Україні знизилася вартість бензину і дизелю на АЗС: ціни на пальне станом на 23 листопада.
Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.
Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.
В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.